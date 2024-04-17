В Екатеринбурге местная жительница продала квартиру и перевела на счета злоумышленников многомиллионную сумму

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной ...11.04.2024 Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести ...25.03.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать Mercedes-Benz и перевести более 10 млн рублей на «безопасный счет»
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В Екатеринбурге женщина, действуя по инструкции злоумышленников, продала дорогостоящий ...11.10.2023 Жительница Магнитогорска продала квартиру и перевела аферистам более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Магнитогорске пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, действовавших под видом ...26.07.2023 Мошенники вынудили екатеринбурженку продать квартиру и перевести на сторонние счета почти 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Жительница Екатеринбурга по указанию кибермошенников продала квартиру, чтобы направить ...