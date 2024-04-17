В Екатеринбурге местная жительница продала квартиру и перевела на счета злоумышленников многомиллионную сумму

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Екатеринбурге местная жительница продала квартиру и перевела на счета злоумышленников многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Потерпевшая рассказала, что с декабря 2023 года ей стали поступать звонки от неизвестных, один из которых, представившись сотрудником следственного комитета, рассказал о некой «преступной схеме», согласно которой квартира, полученная потерпевшей в наследство, якобы неоднократно незаконно перепродавалась, и теперь женщине необходимо продать квартиру, чтобы аннулировать незаконную куплю-продажу.



Риелтор, к которому потерпевшая обратилась с намерением продать квартиру, сообщил о подозрительной сделке в полицию. Сотрудники полиции убедили пострадавшую не продавать квартиру.



Однако вскоре женщине опять стали поступать звонки от «следователя», и в марте 2024 года она продала квартиру. При попытке перевести одномоментно вырученные 3 млн 500 тыс. руб. банк блокировал перевод, и женщина стала отправлять по 50-100 тыс. руб. в день, пока не перевела на «специальный расчетный счет ЦБ» всю сумму.



В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».