В Нижнем Тагиле пенсионерка перевела лжесиловикам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Нижнем Тагиле в отделение полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» 61-летняя местная жительница обратилась с заявлением о том, что ее убедили перевести средства неизвестным, которые представились сотрудниками силовых структур. Сумма ущерба составила более 3 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что потерпевшей позвонил мужчина под видом старшего следователя МВД Москвы. Он рассказал о молодом человеке 1991 года рождения, который в банке якобы предоставил заверенную доверенность от ее имени с целью снятия с ее счетов порядка 300 тыс. руб. Женщина сказала, что не знает названного человека и не оформляла документы. После этого злоумышленник предупредил пострадавшую, что их разговор записывается, и о нем нельзя никому сообщать, иначе придется оплатить штраф в размере от 1 до 1,5 млн руб. Он попросил пожилую женщину принять участие в операции по поимке мошенника, и затем с ней связался якобы капитан полиции.
Так, пенсионерку убедили оформить несколько кредитов: первый — на 350 тыс. руб. в банке по улице Попова, второй — на 90 тыс. в финансовой организации по проспекту Ленина. Ей сказали обналичить средства и перевести на указанные номера сотовых телефонов. Также по рекомендации аферистов она продала две квартиры и перечислила еще 2 млн 600 тыс. руб.
В дальнейшем женщина рассказала о случившемся сыну, и он отправил ее в полицию.
В настоящее время следствием по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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