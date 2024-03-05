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В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать Mercedes-Benz и перевести более 10 млн рублей на «безопасный счет»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В Екатеринбурге женщина, действуя по инструкции злоумышленников, продала дорогостоящий внедорожник и перевела на «безопасный счет» многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Екатеринбурженка рассказала, что на ее телефон последовала череда звонков от неизвестных, которые, представившись сотрудником ФСБ, силовиком и независимым специалистом, сообщили, что ее банковский счет атакован мошенниками, а автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC находится под залогом.

Для сохранности имущества и сбережений звонившие убедили женщину действовать согласно их инструкции.

Так, женщина приобрела новый смартфон и через приложение Mir Pay в несколько приемов перевела на «безопасный счет» все имеющиеся банковские накопления и деньги, вырученные с продажи автомобиля. Общая сумма ущерба составила 10 млн 625 тыс. руб.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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