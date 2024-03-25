Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести на указанные ими счета многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Пострадавшая рассказала, что на ее номер поступил звонок от неизвестного, представившегося куратором ФСБ, который сообщил, что женщина подозревается в переводе денежных средств третьему лицу, работающему за границей.



Далее «следователь Росфинмониторинга» и «финансовый следователь» сообщили, что неустановленное лицо пытается продать ее квартиру, и для предотвращения этого нужно оформить сделку по перепродаже недвижимости.



Действуя по инструкции звонивших, женщина заключила электронный договор продажи квартиры и вырученные с продажи свыше 5,2 млн руб. через Mir Pay перевела на указанную злоумышленником банковскую карту. На этом злоумышленник не остановился и убедил потерпевшую в необходимости срочного погашения кредита, якобы оформленного на нее неизвестными лицами. Таким образом, женщина обналичила еще 1 млн 200 тыс. руб. своих сбережений и перевела их на счета аферистов.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.