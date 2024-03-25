УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:04

Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести на указанные ими счета многомиллионную сумму, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Пострадавшая рассказала, что на ее номер поступил звонок от неизвестного, представившегося куратором ФСБ, который сообщил, что женщина подозревается в переводе денежных средств третьему лицу, работающему за границей.

Далее «следователь Росфинмониторинга» и «финансовый следователь» сообщили, что неустановленное лицо пытается продать ее квартиру, и для предотвращения этого нужно оформить сделку по перепродаже недвижимости.

Действуя по инструкции звонивших, женщина заключила электронный договор продажи квартиры и вырученные с продажи свыше 5,2 млн руб. через Mir Pay перевела на указанную злоумышленником банковскую карту. На этом злоумышленник не остановился и убедил потерпевшую в необходимости срочного погашения кредита, якобы оформленного на нее неизвестными лицами. Таким образом, женщина обналичила еще 1 млн 200 тыс. руб. своих сбережений и перевела их на счета аферистов.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать Mercedes-Benz и перевести более 10 млн рублей на «безопасный счет»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В Екатеринбурге женщина, действуя по инструкции злоумышленников, продала дорогостоящий ...

05.03.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку перевести на их счета более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Екатеринбурге злоумышленники, действующие под видом бывшего работодателя и ...

13.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...

27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...

26.07.2023 Мошенники вынудили екатеринбурженку продать квартиру и перевести на сторонние счета почти 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Жительница Екатеринбурга по указанию кибермошенников продала квартиру, чтобы направить ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (300)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18