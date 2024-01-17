Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге инженер одного из уральских заводов, доверившись псевдоброкерам, ...14.12.2023 В Новоуральске мужчина инвестировал более 1,2 млн рублей в фиктивную торговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Новоуральске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по заявлению 48-летнего ...06.09.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Жительница Екатеринбурга инвестировала в фиктивную торговую площадку более 1,4 млн ...08.08.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге преподаватель английского языка вложила в фиктивную торговую площадку ...06.07.2023 В Екатеринбурге у IT-инженера злоумышленники похитили почти 7 млн рублей под видом инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В отдел полиции №9 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местной жительницы, ...