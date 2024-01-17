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Вчера, 13:45

Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге пенсионерка вложила 3 млн руб. в фиктивную торговую площадку. Об этом сообщает пресс-служба отделения по связям со СМИ городского УМВД России.

В социальной сети пенсионерка прошла по рекламной ссылке крупного коммерческого банка, предлагающего увеличение доходов. После того как она оставила свой номер телефона, с ней вышел на связь неизвестный, представившийся финансовым экспертом. Он предложил ей перейти на другой сайт, открыть там личный кабинет и пополнить счет на 15 и 10 тыс. руб.

В течение двух недель женщина под наставничеством «коуча» проходила уроки по финансовой грамотности, пополняла свой online-счет в личном кабинете и совершала сделки.

Так, доверчивая женщина вложила в фиктивную торговую площадку общим счетом 3 млн руб., из которых свыше 1,8 млн — кредитные средства.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением УМВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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