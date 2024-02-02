В Екатеринбурге бухгалтер оформила кредит почти на 2 млн рублей и вложила их в фиктивную торговую площадку

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Жительница Екатеринбурга перевела на счета злоумышленников, действующих под видом ...31.01.2024 Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге пенсионерка вложила 3 млн руб. в фиктивную торговую площадку. Об этом ...17.01.2024 В Екатеринбурге инженер вложил более 3 млн рублей в фиктивную трейдинговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге инженер одного из уральских заводов, доверившись псевдоброкерам, ...06.09.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Жительница Екатеринбурга инвестировала в фиктивную торговую площадку более 1,4 млн ...08.08.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге преподаватель английского языка вложила в фиктивную торговую площадку ...