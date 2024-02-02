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В Екатеринбурге бухгалтер оформила кредит почти на 2 млн рублей и вложила их в фиктивную торговую площадку

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись интернет-рекламе, вложила в фиктивную торговую площадку многомилионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

После того как женщина, пройдя по рекламной ссылке, предлагающей заработать на инвестициях, оставила номер своего телефона, с ней на связь вышел лжефинансовый эксперт и предложил инвестировать в «брокерский счет».

Так, действуя по инструкции звонившего, женщина инвестировала в фиктивную торговую площадку почти 2 млн руб. кредитных средств и 300 тыс. руб. личных сбережений.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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