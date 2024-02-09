В Екатеринбурге мужчина вложил в фиктивную криптобиржу свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Екатеринбурге директор юридической фирмы, доверившись неизвестным, выдававшим себя за ...08.02.2024 В Екатеринбурге бухгалтер оформила кредит почти на 2 млн рублей и вложила их в фиктивную торговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...31.01.2024 Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге пенсионерка вложила 3 млн руб. в фиктивную торговую площадку. Об этом ...17.01.2024 В Екатеринбурге инженер вложил более 3 млн рублей в фиктивную трейдинговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге инженер одного из уральских заводов, доверившись псевдоброкерам, ...