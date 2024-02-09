В Екатеринбурге мужчина вложил в фиктивную криптобиржу свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Житель Екатеринбурга вложил в фиктивную криптобиржу многомилионную сумму личных сбережений. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, представившегося менеджером по трейдингу, с предложением подработки в «инвестиционном проекте». Звонивший пояснил, что для участия в проекте необходимо пройти бесплатный курс консультаций и затем ежемесячно переводить своим «финансовым кураторам» 20% от прибыли.



После того как мужчина дал свое согласие, с ним на связь через мессенджер вышли «менеджер трейдинговой компании» и «финансовый консультант». Пройдя по ссылкам, которые они ему прислали, потерпевший зарегистрировался на «криптобирже», где и

проводил различные онлайн-сделки, наблюдая рост своего виртуального баланса.



Затем по предложению «кураторов» он принял участие в «бонусной программе», согласно которой счет пополняется от процентов вносимой суммы.



В результате мужчина потерял свыше 6 млн руб. личных сбережений, вложив их в фиктивную криптобиржу.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере».