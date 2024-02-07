В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили директора юридической фирмы оформить кредиты на 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...06.02.2024 В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов перевел на счета аферистов более 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал аферистам, выдававшим себя за ...27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...27.11.2023 В Екатеринбурге сотрудник электросетевой компании перевел аферистам около 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В полицию Екатеринбурга обратился электромонтер-кабельщик, который сообщил, что ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...