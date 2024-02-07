В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили директора юридической фирмы оформить кредиты на 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Екатеринбурге директор юридической фирмы, доверившись неизвестным, выдававшим себя за высокопоставленных лиц различных госучреждений, оформил кредиты на многомилионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Мужчина рассказал, что 26 января в мессенджер ему пришло сообщение от неизвестного, назвавшегося руководителем, с предупреждением, что с мужчиной свяжется «куратор от ФСБ». Далее поступил звонок от «представителя спецслужб Московской области», который сообщил, что, по данным «Росфинмониторинга», «ФСБ» располагает информацией, что мужчина перевел денежные средства на счет некоего физлица, находящегося в федеральном розыске. Для убедительности звонившие прислали письмо, в котором указывалось, что служба безопасности подозревает его в экстремизме.



Затем мужчине позвонил «сотрудник Банка России» и сообщил, что злоумышленники якобы оформили от имени потерпевшего несколько кредитов, для отмены которых нужно взять настоящие кредиты, чтобы через подмену фальшивой заявки действительной обмануть электронную систему и аннулировать все операции по счету.



Так, действуя по инструкции звонивших, мужчина оформил кредиты на общую сумму 8 млн руб. и перевел их на счета аферистов.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».