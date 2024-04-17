В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — травматолога-ортопеда, оформить многомиллионные кредиты, а также настаивали на необходимости продажи автомобиля, сообщает пресс-служба городского отделения по связям со СМИ УМВД России.



Потерпевший рассказал, что с ним через мессенджер вышли на связь неизвестные, один из которых представился «сотрудником Министерства», другой — «представителем регионального Минздрава». Они сообщили, что из-за утечки персональных данных в органах здравоохранения злоумышленники оформили на потерпевшего кредиты и пытаются полученные денежные средства вывести за рубеж.



Через некоторое время на связь вышли «сотрудник отдела безопасности ЦБ РФ» и «следователь ФСБ», которые сообщили мужчине о необходимости провести оперативные мероприятия по предотвращению хищения кредитных денежных средств, оформленных на его имя.



Так, действуя по инструкции звонивших, потерпевший обналичил сбережения, оформил несколько кредитов и перевел на «безопасные счета» сумму в 2 млн 155 тыс. руб. Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, когда звонившие предложили ему для погашения кредитов продать автомобиль.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).