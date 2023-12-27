В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал аферистам, выдававшим себя за ...27.12.2023 В Екатеринбурге женщина-стоматолог перевела на счета телефонных аферистов 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...30.11.2023 В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, ...27.11.2023 В Екатеринбурге сотрудник электросетевой компании перевел аферистам около 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В полицию Екатеринбурга обратился электромонтер-кабельщик, который сообщил, что ...25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...