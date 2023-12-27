В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, убедили сотрудника одного из частных охранных объединений оформить два кредита на общую сумму 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Мужчина сообщил, что с ним на связь через мессенджер вышли неизвестные, представившиеся начальником службы безопасности ЧОП, где трудоустроен мужчина, и сотрудником ФСБ. Они сообщили, что с его банковских счетов совершаются подозрительные операции, и в целях безопасности деньги нужно обналичить и перевести на «безопасный счет».



Так, действуя по инструкции звонивших, мужчина обналичил со своего вклада 590 тыс. руб., оформил в банке кредиты на 500 тыс. руб. и на 414 тыс. руб. и перевел в общей сложности 1 млн 504 тыс. руб. на так называемые безопасные счета.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».