Жительница Екатеринбурга перевела аферистам на «безопасные счета» свыше 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...24.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники по схеме «Безопасный счет» убедили местную жительницу оформить кредит на крупную сумму
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...23.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — ...17.04.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной ...13.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили репетитора по вокалу оформить несколько кредитов на сумму более 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...