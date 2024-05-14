Жительница Екатеринбурга перевела аферистам на «безопасные счета» свыше 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу оформить кредиты на сумму свыше 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Женщина рассказала, что с ней через мессенджер связалась неизвестная и, представившись специалистом Роскомнадзора, сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит.



Далее на связь вышли «сотрудник Росфинмониторинга», «сотрудник отдела безопасности ЦБ РФ» и «следователь ФСБ», которые сообщили, что на женщину уже якобы оформлены кредиты, и все вырученные средства злоумышленники пытаются вывести за рубеж.



Звонившие убедили женщину оформить «зеркальные кредиты». После этого она перевела на так называемые безопасные счета 1 млн 650 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».