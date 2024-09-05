В Первоуральске местный житель вложил в фиктивную площадку для инвестиций более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера ...13.06.2024 Житель Серова вложил в фиктивную инвестиционную площадку свыше 1,4 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Серове местный житель вложил в фиктивную инвестиционную площадку более 1 млн 400 ...03.06.2024 Житель Красноуфимского района инвестировал в фиктивную торговую площадку 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Красноуфимске местный житель в попытке заработать на инвестициях потерял свыше 1,8 ...17.04.2023 В Екатеринбурге местный житель перевел на счета мошенников 750 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге мужчина, поддавшись на уловки мошенников, перевел на их счета 750 тыс. ...01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...