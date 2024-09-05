В Первоуральске местный житель вложил в фиктивную площадку для инвестиций более 1 млн рублей

В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера продать квартиру и перевести на их счета почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера ...