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05.09.2024

В Первоуральске местный житель вложил в фиктивную площадку для инвестиций более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Первоуральске местный житель потерял более 1 млн руб., доверившись рекламе, предлагающей заработок на инвестициях. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина рассказал, что прошел по рекламной ссылке, предлагающей заработок на инвестициях на площадке банка, и оставил свои персональные данные и номер телефона.

Через несколько дней ему позвонил неизвестный и, представившись инвестиционным менеджером, предложил сделать первое вложение средств. Он отправил ссылку, с помощью которой потерпевший перевел 104 тыс. 800 руб. якобы для открытия счета на бирже.

Далее, следуя указаниям звонившего, мужчина оформил потребительский кредит на сумму 1 млн руб. и перевел всю сумму на банковскую карту неизвестного.

Затем злоумышленник сообщил, что для вывода дохода, который составил 19 тыс. долл. США, мужчине нужно внести еще 1 млн 900 тыс. руб.

После того как мужчина ответил, что у него нет таких денег, и потребовал вернуть ранее вложенные средства, неизвестный перестал отвечать на сообщения, а ссылка, по которой вносились денежные средства, была заблокирована.

Общая сумма ущерба составила 1 млн 104 тыс. руб.
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