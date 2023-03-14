В Екатеринбурге курьер доставки перевел лжеброкерам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Управление МВД по городу Екатеринбургу обратился местный житель 1981 года рождения, который сообщил, что неизвестные обманом выманили у него средства в размере 1 млн 143 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Выяснилось, что с декабря 2022 года по февраль 2023 года потерпевший, следуя инструкциям лжеброкеров, перечислял деньги для инвестиций. Пострадавший увидел рекламу в интернете, перешел на страницу и оставил номер мобильного. Затем с ним связался мошенник под видом эксперта инвестиционной платформы и рассказал о деталях и способах заработка на площадке.



После этого мужчине было предложено скачать через VPN приложение, куда затем ему отправили ссылку для скачивания базового приложения, установленного в системе Android. Также потерпевшему отправили сообщение для доступа к «брокерскому счету». Для торговли на бирже от мужчины потребовали внести первоначальный взнос в размере 100 евро. В дальнейшем с пострадавшим общался другой лжеспециалист, который предложил свои услуги по финансовому сопровождению на бирже и попросил за работу 10% от полученной прибыли. После чего заявителю посоветовали внести еще порядка 5 тыс. евро.



Мужчина оформил четыре кредита на сумму 1 млн 027 тыс. руб. и перевел деньги на указанный счет. Спустя время с заявителем связались и рассказали, что из-за ошибок на торгах он потерял все деньги, а его счет заморозили. Для активации потребовали «заградительный тариф» в размере 200 тыс. руб. Потерпевший отказался, и тогда ему позвонил якобы главный аналитик брокерской компании и предложил перевести 111 тыс. руб., чтобы получить возможность обналичить все заработанные средства. Мужчина согласился и перевел на счет лжеаналитика 46 тыс. личных накоплений и еще 70 тыс. одолженных средств.



В настоящее время предпринят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступления.