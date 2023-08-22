Житель Красноуфимска отдал лжеброкерам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Житель Красноуфимска, пытаясь заработать легкие деньги, стал жертвой мошенников. Мужчина добровольно перевел лжеброкерам 1 млн 030 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, потерпевший сообщил, что увидел рекламу торговой биржи на баннере в онлайн-игре. Мужчина перешел по ссылке и оставил заявку, после чего с ним связалась неизвестная и сообщила, что для получения прибыли при работе на платформе по продаже газа и нефти необходимо внести 20 тыс. руб. в качестве первоначального взноса. Затем с потерпевшим стал общаться другой злоумышленник, обучая его правилам игры на бирже. Мужчине удалось вывести прибыль в размере 8 тыс. руб.



После этого мошенники предложили вложить дополнительные средства в размере 500 тыс. руб., чтобы получить большую прибыль. Мужчина внес оговоренную сумму на указанные мошенниками счета, причем часть денег он взял в кредит. Затем пострадавший оформил еще несколько кредитов и также отправил деньги злоумышленникам.



По заявлению мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».