Житель Красноуфимска отдал лжеброкерам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...20.06.2023 Челябинский инженер отдал лжеброкерам почти 15 млн рублей
УрБК, Челябинск, 20.06.2023. На Южном Урале инженер перевел мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестирования. ...14.03.2023 Житель Серова перевел злоумышленникам более 2 млн рублей при попытке инвестирования своих сбережений
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Житель Серова 1973 года рождения в конце февраля обратился в местное отделение полиции ...26.10.2021 Житель Екатеринбурга перевел лжетрейдерам почти 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Житель Екатеринбурга стал жертвой мошенников, представлявшихся трейдерами торговой ...26.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший, что телефонные ...