УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Житель Серова перевел злоумышленникам более 2 млн рублей при попытке инвестирования своих сбережений

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Житель Серова 1973 года рождения в конце февраля обратился в местное отделение полиции с заявлением о хищении его денег в размере более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе следствия установлено, что в середине января 2023 года мужчина в интернете перешел по рекламной ссылке. На сайте аферистов под видом «Газпрома» предлагалось инвестировать сбережения и быстро заработать. Мужчина оставил свои данные, и позже с ним связалась «специалист компании». Она попросила установить приложение, с помощью которого потерпевший перевел первоначальный взнос.

Затем с мужчиной общался другой лжеработник компании. Он рассказал, что серовчанин с первого взноса заработал 1 тыс. 700 руб., и этот доход даже удалось вывести. Однако сумма оказалась целевой — мужчину попросили купить цветы для супруги, а после сделать фотоотчет.

В дальнейшем пострадавший устанавливал приложения, рекомендованные ему мошенниками. После чего ему сообщили, что он заработал 4 млн руб., но для обналичивания денег потребовали оплатить 13% налог. За январь и февраль 2023 года мужчина неоднократно оформлял кредиты и переводил денежные средства на счета мошенников.

По данному факту продолжаются дальнейшие проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.07.2022 В Екатеринбурге мошенники с помощью новой схемы обмана похитили у мужчины 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. Свердловчанин, поверив мошенникам, лишился 1,3 млн руб. Кибераферисты применили новую ...

11.07.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Серова более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В дежурную часть полиции Серова обратился 32-летний местный житель, который стал ...

17.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам более 1,2 млн рублей на «безопасные» счета

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, ставший жертвой телефонных ...

29.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников 420 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местный житель перечислил на «защищенные» счета телефонных мошенников ...

01.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жителя Екатеринбурга кредит на 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных аферистов. Мошенники оформили на мужчину ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (305)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18