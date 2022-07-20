Житель Серова перевел злоумышленникам более 2 млн рублей при попытке инвестирования своих сбережений

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Житель Серова 1973 года рождения в конце февраля обратился в местное отделение полиции с заявлением о хищении его денег в размере более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В ходе следствия установлено, что в середине января 2023 года мужчина в интернете перешел по рекламной ссылке. На сайте аферистов под видом «Газпрома» предлагалось инвестировать сбережения и быстро заработать. Мужчина оставил свои данные, и позже с ним связалась «специалист компании». Она попросила установить приложение, с помощью которого потерпевший перевел первоначальный взнос.



Затем с мужчиной общался другой лжеработник компании. Он рассказал, что серовчанин с первого взноса заработал 1 тыс. 700 руб., и этот доход даже удалось вывести. Однако сумма оказалась целевой — мужчину попросили купить цветы для супруги, а после сделать фотоотчет.



В дальнейшем пострадавший устанавливал приложения, рекомендованные ему мошенниками. После чего ему сообщили, что он заработал 4 млн руб., но для обналичивания денег потребовали оплатить 13% налог. За январь и февраль 2023 года мужчина неоднократно оформлял кредиты и переводил денежные средства на счета мошенников.



По данному факту продолжаются дальнейшие проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.