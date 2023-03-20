В Нижнем Тагиле сотрудник компании «Тагиллифт» перевел мошенникам около 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Нижнем Тагиле 55-летний работник специализированного предприятия «Тагиллифт» хотел заработать на инвестициях и перечислил лжеброкерам порядка 2 млн руб., сообщает пресс-служба местного Управления МВД.
Установлено, что потерпевший увидел в интернете рекламу о заработках на брокерских сделках. Он перешел по ссылке, оставил свои данные, после чего с ним по Skype связался неизвестный и посоветовал скачать приложение брокерской платформы, зарегистрироваться и внести первоначальный взнос в размере 11 тыс. 500 руб. После этого с ним связался лжеброкер, под присмотром которого тагильчанин в течение трех недель осуществлял все сделки.
Затем для роста дохода мужчине сказали вложить дополнительные средства. В результате он взял два кредита — на 1 млн руб. и на 920 тыс. руб. — и перевел средства на указанный счет. Спустя время его брокерский счет оказался заморожен, а вывод денег стал недоступен. Для разблокировки аккаунта нужно было внести 16 тыс. долл. США. Тогда мужчина понял, что перечислял средства аферистам.
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