Двое жителей Серова за сутки перевели кибермошенникам почти 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. К полицейским города Серова за сутки обратились двое местных жителей, ставших жертвами мошенников. Один из пострадавших перевел лжеброкерам 1,6 млн руб., взятых в кредит. Другая лишилась 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, первый пострадавший увидел в соцсети «ВКонтакте» рекламу с предложением быстрого заработка. Он самостоятельно ввел в диалоговом окне свои личные данные, после чего с ним связался неизвестный, представившийся брокером. По его предложению мужчина внес на «личный брокерский счет» 10 тыс. руб., увидел, что ему начислились «бонусы», и решил вывести небольшую сумму на свою карту.



После того как все прошло успешно, пострадавший продолжил общение со лжеброкером, совершая по его научению «брокерские сделки». Однако вскоре пользователь ушел в минус, и мошенники предложили ему взять кредит, чтобы покрыть долг, а затем вывести прибыль. Затем потерпевший направил 1,6 млн руб. заемных средств на различные счета, указанные ему лжеброкером, однако для вывода средств потребовалось оплатить дополнительный налог. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.



Другая пострадавшая получила звонок на сотовый телефон. Неизвестная представилась сотрудником банка и сообщила, что от имени женщины на платформе «Госуслуги» оформлен кредит на 800 тыс. руб. После этого потерпевшая выполнила под диктовку мошенницы ряд действий, в результате которых оформила кредит на аналогичную сумму и направила деньги на сторонние счета. После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.