Двое жителей Серова за сутки перевели кибермошенникам почти 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области мужчина перевел телефонным мошенникам более 7 млн руб. ...24.07.2023 Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...17.04.2023 В Екатеринбурге местный житель перевел на счета мошенников 750 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге мужчина, поддавшись на уловки мошенников, перевел на их счета 750 тыс. ...11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...11.07.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Серова более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В дежурную часть полиции Серова обратился 32-летний местный житель, который стал ...