В Ревде работник Среднеуральского медеплавильного завода перевел лжеброкерам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Житель Красноуфимска, пытаясь заработать легкие деньги, стал жертвой мошенников. ...24.07.2023 В Нижнем Тагиле заводчанин под предлогом прекращения дела о госизмене перевел мошенникам более 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области мужчина перевел телефонным мошенникам более 7 млн руб. ...20.06.2023 Челябинский инженер отдал лжеброкерам почти 15 млн рублей
УрБК, Челябинск, 20.06.2023. На Южном Урале инженер перевел мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестирования. ...12.05.2023 В Нижнем Тагиле сотрудник компании «Тагиллифт» перевел мошенникам около 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Нижнем Тагиле 55-летний работник специализированного предприятия «Тагиллифт» хотел ...17.04.2023 В Екатеринбурге местный житель перевел на счета мошенников 750 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге мужчина, поддавшись на уловки мошенников, перевел на их счета 750 тыс. ...