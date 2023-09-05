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В Ревде работник Среднеуральского медеплавильного завода перевел лжеброкерам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В Ревде работник цеха АО «Среднеуральский медеплавильный завод» перевел лжеброкерам многомилионную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Перейдя по рекламной ссылке, мужчина зарегистрировался на брокерской платформе. После того как он пополнил свой счет, лжеброкеры сообщили о выигрыше и позволили вывести небольшую денежную сумму.

Мужчина, доверившись лжеброкерам, убедившим его играть «по-крупному», оформил три кредита в разных банках и перевел на указанные аферистами банковские счета сумму в размере 2 млн 181 тыс. 377,50 руб.
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