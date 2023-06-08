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Вчера, 11:43

Челябинский инженер отдал лжеброкерам почти 15 млн рублей

УрБК, Челябинск, 20.06.2023. На Южном Урале инженер перевел мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестирования. Мошенники обманывали мужчину в течение двух месяцев, вынудив его взять несколько кредитов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и предложил инвестировать средства в государственную организацию. Мужчина заинтересовался возможностью получить пассивный доход и выполнил все требования звонившего. Для начала пострадавший перевел лжеброкерам 1,5 млн руб. личных средств. Затем в течение двух месяцев для увеличения дохода, который ему обещали мошенники, мужчина оформил несколько кредитов на общую сумму более 5 млн руб. и еще более 7 млн руб. занял у знакомых.

Когда южноуралец решил вывести прибыль, мошенники пытались убедить его вкладывать дальше. Заподозрив, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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