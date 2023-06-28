Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...11.10.2022 У жительницы Челябинской области телефонные мошенники похитили более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.10.2022. Жительница Челябинской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...03.09.2021 Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...