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Вчера, 14:59

Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие обратились с заявлениями в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в Агаповском районе машинист электровоза перевел мошенникам более 1,5 млн руб., взятых в кредит. Мужчина предполагал, что вкладывает деньги в инвестиции. В течение месяца ему звонили злоумышленники, убеждая в необходимости продолжать инвестировать, чтобы получить дополнительный доход. Когда пострадавший не смог вывести обещанную прибыль, он обратился в полицию.

В Челябинске женщина перевела на «безопасные» счета более 1,8 млн руб. Ее обманули по известной схеме «зеркального» кредита. Часть средств по указке мошенников потерпевшая получила в банке в виде займов.

Пожилая женщина из Миасса также направила на «безопасные» счета более 1,3 млн личных средств. Чтобы снять деньги со своего счета и перевести их злоумышленникам, 83-летняя потерпевшая ездила в соседний город.

По всем фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
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