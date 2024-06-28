В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера продать квартиру и перевести на их счета почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...23.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя оформить многомиллионные кредиты и настаивали на продаже автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местного жителя, врача — ...17.04.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу продать квартиру и оформить несколько кредитов
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, преподавателя духовной ...11.04.2024 Злоумышленники убедили жительницу Екатеринбурга продать квартиру и перевести на их счета более 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге неизвестные обманным путем убедили женщину продать квартиру и перевести ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...