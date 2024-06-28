В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера продать квартиру и перевести на их счета почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера продать квартиру и перевести на их счета многомиллионную сумму, сообщает пресс-служба городского УМВД России.



Потерпевший рассказал, что он прошел по интернет-ссылке, указанной в рекламе, визуально похожей на логотип «Газпрома», предлагающей заработок на инвестициях. После регистрации в системе с ним на связь вышли «менеджер по работе с клиентами» и «финансовой консультант», которые рассказали о схеме заработка и договорились о сотрудничестве.



Через полгода, в течение которого потерпевший получил на банковскую карту доход от инвестиций в размере 29 тыс. руб., «консультант» предложил ему участие в крупной сделке, но при условии, что мужчина продаст свою квартиру.



Мужчина согласился на условие и перевел на счета неизвестных не только вырученные от продажи квартиры 3,7 млн руб., но и 200 тыс. руб., полученные им в микрофинансовых организациях, а также деньги, вырученные от продажи золотых украшений.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением отдела полиции № 9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».