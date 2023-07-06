В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В отдел полиции №9 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местной жительницы, ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...20.05.2021 Лжеброкеры похитили 658 тыс. рублей у жительницы Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Полиция Красноуфимска расследует уголовное дело о хищении у местной жительницы 658 тыс. ...12.04.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. ...