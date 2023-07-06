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В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге преподаватель английского языка вложила в фиктивную торговую площадку около 1,6 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В частности, местная жительница 1981 года рождения получила электронное письмо с предложением работать с инвестициями. Женщина заинтересовалась в работе и ответила на сообщение, указав свои данные. Затем с ней связался «представитель брокерской компании», рассказавший о ее работе. Собеседник заверил екатеринбурженку, что их компания имеет лицензию Банка России. После этого с ней связался «торговый аналитик», зарегистрировавший ее на специальном сайте, где руководил всеми торговыми операциями на биржевой платформе. Потерпевшая открывала и закрывала сделки по инструкции лжеброкера, поскольку сама в трейдинге не разбиралась.

При этом лжеброкеры требовали переводить денежные средства на карты физлиц. Все деньги на совершение сделок потерпевшая брала в кредит. В какой-то момент женщина столкнулась с тем, что не смогла вывести свои денежные средства с торгового счета. Когда она сделала запрос на вывод денежных средств, ей сообщили, что она должна открыть счет обеспечения, а для этого —перевести денежные средства в размере 15% от суммы на депозите. Затем потерпевшая поискала информацию об этой компании, но среди лицензиатов ЦБ РФ ее не нашла, а к «банку-партнеру» данные лица также никакого отношения не имеют. Тогда заявительница поняла, что стала жертвой мошенников.

В итоге общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 1 млн 594 тыс. 103 руб. кредитных средств.

По этому факту следственным подразделением полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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