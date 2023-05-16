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Вчера, 10:05

В Серове работница завода отдала лжеинвесторам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В полицию Серова с заявлением обратилась местная жительница 1975 года рождения, которая сообщила, что у нее обманом похитили средства. Общий ущерб составил более 2 млн 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что в конце апреля 2023 года женщина увидела рекламу инвестиций. Она заполнила анкету, и затем с ней связался якобы менеджер, который рассказал, как заработать на торговых площадках. Пострадавшую убедили установить в телефоне необходимое приложение. После с женщиной связался другой «специалист» и попросил установить Skype. Потом с ней общался третий злоумышленник под видом финансового эксперта и убедил перевести 9 тыс. 500 руб. на «торговую платформу». Деньги поступили на ее счет, и она решила дальше следовать рекомендациям аферистов.

В дальнейшем потерпевшая взяла кредиты: на сумму свыше 1 млн руб., на сумму около 225 тыс. руб. и 720 тыс. руб. Все средства она перевела на продиктованные номера телефонов.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

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