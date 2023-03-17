У сотрудницы медучреждения Новоуральска мошенники похитили 2 млн рублей с помощью мобильного приложения

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Новоуральске в местное отделение полиции обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о краже ее средств. Мошенники с помощью приложения удаленного доступа, установленного на телефоне, похитили 2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России, работнице местного медицинского учреждения ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА позвонил неизвестный, представившись сотрудником «Госуслуг». Он рассказал, что кто-то оформил на нее кредиты. Затем с ней связался якобы работник Банка России. Он убедил пострадавшую установить на телефон приложение RustDesk. Таким образом злоумышленники получили доступ к телефону женщины. После этого они оформили кредиты на ее имя и сняли все заемные средства.