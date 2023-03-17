У сотрудницы медучреждения Новоуральска мошенники похитили 2 млн рублей с помощью мобильного приложения

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Новоуральске в местное отделение полиции обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о краже ее средств. Мошенники с помощью приложения удаленного доступа, установленного на телефоне, похитили 2 млн руб.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России, работнице местного медицинского учреждения ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА позвонил неизвестный, представившись сотрудником «Госуслуг». Он рассказал, что кто-то оформил на нее кредиты. Затем с ней связался якобы работник Банка России. Он убедил пострадавшую установить на телефон приложение RustDesk. Таким образом злоумышленники получили доступ к телефону женщины. После этого они оформили кредиты на ее имя и сняли все заемные средства.
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Жительница Пермского края, поддавшись на уловки телефонных мошенников, перевела на ...16.01.2023 Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением ...01.11.2022 У жителя Красноуфимска телефонные мошенники похитили более 900 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Житель Красноуфимска обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что ...06.09.2022 Телефонные мошенники похитили у врача из Екатеринбурга более 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В полицию Екатеринбурга обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...08.10.2020 Мошенники под видом службы безопасности банка похитили у жительницы Екатеринбурга около 600 тыc. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2020. У жительницы Екатеринбурга похитили около 600 тыс. руб. — мошенники представились ...