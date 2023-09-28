Логопед из Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...17.03.2023 Телефонные мошенники заставили жительницу Пермского края прилететь из другой страны в Екатеринбург и перевести им более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Жительница Пермского края, поддавшись на уловки телефонных мошенников, перевела на ...12.04.2021 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. ...08.04.2021 В Екатеринбурге лжесотрудник банка похитил у местной жительницы более 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Екатеринбурге очередной жертвой телефонного мошенничества стала местная жительница, ...03.12.2020 Две жительницы Екатеринбурга перевели на «защищенные счета» мошенников почти 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. Очередными жертвами мошенников в Екатеринбурге стали 65-летняя жительница ...