Логопед из Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Екатеринбурге жертвами аферистов, действующих под видом сотрудников ФСБ, ЦБ РФ, министерства просвещения и брокеров, стали три сотрудника сферы образования, которые перевели на счета телефонных аферистов в общей сложности 8,7 млн руб. личных накоплений. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ городского УМВД России.



Жительница Железнодорожного района Екатеринбурга, старший преподаватель Уральского государственного педагогического университета, обратилась в отдел полиции и рассказала, что с ней через мессенджер связался аферист с ником «Денис Евгеньевич», якобы действующий по распоряжению министерства просвещения, и сообщил, что ее банковский счет атаковали хакеры. После «Дениса Евгеньевича» вузовскому преподавателю стали звонить лжесотрудник юридического отдела ЦБ и «следователь ФСБ», который сообщил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. В результате доверчивая женщина перевела на «безопасные счета» 3,8 млн руб. сбережений.



По аналогичной схеме обманули и жительницу Ленинского района. Учитель средней школы рассказала полицейским, что после серии звонков неизвестных, представившихся сотрудниками Центробанка и сообщивших, что ее банковские сбережения в небезопасности, она перевела на «безопасный счет» 500 тыс. руб. личных сбережений.



В Орджоникидзевском районе логопед детского сада № 153, поверив интернет-рекламе, отдала лжеброкерам фиктивной «Академии инвестиций» 4,3 млн руб. В том числе 500 тыс. руб. были ее личными накоплениями, 500 тыс. руб. она взяла в долг у знакомых, а 3,3 млн руб. — в кредит.



В настоящее время по этим фактам сотрудниками полиции Екатеринбурга возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».