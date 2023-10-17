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В Екатеринбурге ведущий научный сотрудник УрО РАН перевел на счет аферистов около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Ведущий научный сотрудник УрО РАН по указанию лиц, действующих якобы от имени сотрудников ФСБ, Банка России и других ведомств, перевел на счета аферистов около 5 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции потерпевший рассказал, что через мессенджер получил от неизвестного, представившегося заместителем министра науки и высшего образования РФ, сообщение о том, что ему позвонит куратор ФСБ и сообщит важную информацию. Далее последовала череда звонков от лжесотрудников разных ведомств, которые предупредили, что в результате утечки информации из базы данных УрО РАН банковские счета мужчины находятся в распоряжении мошенников.

Так, в попытке спасти свои накопления, действуя по инструкции аферистов, мужчина, оформив два «зеркальных кредита» и переведя свои банковские сбережения на так называемые безопасные счета, потерял 1 млн 880 тыс. руб. личных накоплений и 2 млн 950 тыс. руб. кредитных средств.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как отмечают в УМВД России по Екатеринбургу, мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых жертв: они выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других руководителей.
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