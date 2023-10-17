В Екатеринбурге ведущий научный сотрудник УрО РАН перевел на счет аферистов около 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Библиотекарь из Екатеринбурга перевела аферистам, действующим от имени ее начальника и ...10.10.2023 В Екатеринбурге курьер строительной компании перевела на счет аферистов 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Екатеринбурге мошенники от имени начальника убедили курьера одной из строительных ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...15.08.2023 В Екатеринбурге медбрат ЦГКБ № 1 перевел мошенникам 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В Екатеринбурге мошенники похитили у работника Центральной городской клинической ...25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...