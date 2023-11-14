В Екатеринбурге лжесотрудники ЦБ и ФСБ убедили женщину оформить кредит на 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД Екатеринбурга 14 ноября обратилась женщина, которая сообщила, что стала жертвой телефонных аферистов, действующих от имени ее начальника и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В полиции женщина рассказала, что через мессенджер с неизвестного номера с фотографией начальника фирмы, в которой она работает сборщиком заказов, она получила предупреждение, что с ней могут связаться силовые структуры для передачи «важной информации».



Далее последовала череда звонков от неизвестных, представляющихся сотрудниками службы безопасности Центробанка, ФСБ. Злоумышленники сообщили, что из-за утечки данных банковские сбережения женщины находятся в распоряжении мошенников, и убедили ее оформить кредиты, а также перевести деньги на «безопасные счета» через систему Mir Pay.



Так, действуя по указаниям аферистов, в попытке спасти свои сбережения доверчивая женщина потеряла 4 млн 540 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».