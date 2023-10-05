Двое преподавателей УрГПУ стали жертвами новой схемы мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Два преподавателя Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) перевели мошенникам 5 млн руб. Об этом рассказал глава Управления МВД по городу Екатеринбургу Максим Метелица в видеообращении, которое опубликовала пресс-группа ведомства.



По его словам, аферисты применили новую схему, по которой злоумышленники представляются начальниками потерпевших. Так, в случае с доцентом кафедры УрГПУ с ней через мессенджер связался якобы руководитель, который предупредил преподавателя о звонке из федерального министерства.



«По словам заявительницы, ей через мессенджер от имени ректора вуза поступило сообщение, что вскоре с ней свяжется «представитель министерства просвещения». Через некоторое время женщине действительно позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности ее счетов с ней будут работать «правоохранительные органы» и «сотрудники Центрального банка». Во втором случае старший преподаватель Уральского государственного педагогического университета лишилась 3,8 млн руб.», — сказал М. Метелица.



Добавим, что ранее по аналогичной схеме мошенники пытались обмануть сотрудников свердловских медицинских учреждений и Театра драмы в Екатеринбурге.