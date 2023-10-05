Двое преподавателей УрГПУ стали жертвами новой схемы мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Аферисты создали страницу в социальной сети и от имени ректора вуза выманили у двух ...03.10.2023 Логопед из Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Екатеринбурге жертвами аферистов, действующих под видом сотрудников ФСБ, ЦБ РФ, ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...21.06.2023 В Екатеринбурге преподаватель вуза отдал мошенникам 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В отделение полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга обратился местный ...06.11.2015 УрГПУ и РГППУ приняли решение об объединении в опорный университет
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. 5 ноября Ученый совет Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ...