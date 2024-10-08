УБРиР и УрГПУ заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Министерство социальной политики Свердловской области и Уральский банк реконструкции и ...

Минсоцполитики Свердловской области и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве

УБРиР в три раза нарастил объемы выпуска зарплатных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в мае 2024 года выпустил в три раза ...