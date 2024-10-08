УБРиР и УрГПУ заключили соглашение о сотрудничестве

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) подписали договор о сотрудничестве. Он предусматривает реализацию зарплатного проекта, благодаря которому административный персонал и преподаватели УрГПУ смогут воспользоваться программами корпоративного страхования, включая защиту от мошенников и добровольное медицинское страхование. Проект будет реализован на базе Единой социальной карты (ЕСК) Свердловской области «Уралочка». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Для всех зарплатных партнеров банка в Свердловской области мы выпускаем именно карты «Уралочка». Сотрудничество с одним из старейших вузов региона, недавно получившим новый вектор развития, станет значимым шагом в популяризации единой социальной карты. Наш банк принимает активное участие в реализации данного стратегически важного проекта», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.
Отметим, что проект Единой социальной карты был инициирован губернатором. На данный момент в нем участвует восемь банков. Приобрести карту можно в 89 населенных пунктах региона. В перечень функций карты также входит возможность оплаты проезда, доступная в 20 муниципалитетах, и начисление кешбэка от более чем ста организаций.
Также держатели «Уралочки» автоматически становятся участниками программы лояльности национальной платежной системы «Мир».
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что меры поддержки, осуществляемые посредством карты, делают ее использование привлекательным и выгодным. Среди преимуществ для студентов и преподавателей УрГПУ она выделила наличие серьезного пакета предложений по страхованию, отметив, что учащиеся уже пользуются «Уралочкой» и видят в этом для себя выгоду.
«Единая социальная карта «Уралочка» — это замечательный, по-настоящему полезный и универсальный инструмент, который доступен всем жителям Свердловской области. И, конечно, нам важно, чтобы студенты и сотрудники Уральского государственного педагогического университета были не только проинформированы о том, какие бонусы дает карта «Уралочка», но и могли легко присоединиться к этому проекту и активно использовать карту в своей повседневной жизни. Большие возможности для этого открываются в рамках сотрудничества с Уральским банком реконструкции и развития», — прокомментировал исполняющий обязанности ректора УрГПУ Юрий Биктуганов.
Ранее Министерство социальной политики Свердловской области и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) заключили
соглашение о сотрудничестве по популяризации Единой социальной карты на Урале. По словам управляющего директора центра развития зарплатного бизнеса УБРиР Александра Климчука, свердловчане к октябрю прошлого года получили от банка уже около 38 тыс. таких карт. Согласно сайту проекта «Уралочка», в феврале этого года была вручена
600-тысячная социальная карта.Фото предоставлено пресс-службой УБРиР