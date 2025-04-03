УБРиР выдал 50-тысячную карту «Уралочка» профессору УрГПУ

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Заведующая кафедрой теории, истории музыки и музыкального исполнительства Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Ольга Плеханова получила 50-тысячную карту «Уралочка», выпущенную Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.«В этом году УрГПУ и УБРиР заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк приступил к выпуску Единых социальных карт (ЕСК) «Уралочка» для сотрудников и студентов вуза. Банк более двух лет принимает активное участие в реализации данного проекта. Всего за это время мы выпустили уже 50 000 социальных карт в Свердловской области. И символично, что юбилейную «Уралочку» УБРиР выдает сотруднику именно вашего вуза — Главного педагогического на Урале. Надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться, а студенты и сотрудники вуза смогут использовать все преимущества, которые им дает «Уралочка» от УБРиР», — прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.И.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов отметил важность социального партнерства УБРиР с вузом. По его словам, такое сотрудничество обеспечивает надежные финансовые решения, а также вносит вклад в развитие образовательных учреждений и поддержку социальной сферы Свердловской области.«Сегодня мы выстраиваем партнерские отношения и для финансового удобства сотрудников и студентов, и для создания единого социального пространства региона. Проект «Уралочка» стал важным шагом в цифровизации и интеграции сервисов для жителей Свердловской области. Сотрудничество с Уральским банком реконструкции и развития показывает, что бизнес может быть надежным социальным партнером образования, а совместные инициативы помогают повышать качество жизни и расширять возможности каждого члена университетского сообщества», - подчеркнул и.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов.Владелец карты автоматически получает преимущества сразу трех программ лояльности: от национальной платежной системы «Мир», от ЕСК «Уралочка» и от банка УБРиР.