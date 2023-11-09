УБРиР выпустит 10 тыс. социальных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в I полугодии 2023 года ...29.06.2023 УБРиР к юбилею Екатеринбурга подготовил Единую социальную карту «Уралочка» в новом дизайне
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...11.05.2023 УБРиР выпустит карту «Уралочка» с кешбэком в новом дизайне к 300-летию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в июне выпустит единую социальную карту ...27.04.2023 УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...10.01.2023 УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...