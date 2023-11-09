УБРиР выпустит 10 тыс. социальных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в ближайшее время выпустит десятитысячную карту «Уралочка». Об этом на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области рассказал исполняющий обязанности президента кредитной организации Алексей Долгов, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



Руководитель УБРиР сообщил представителям свердловских муниципалитетов об участии банка в проекте Единой социальной карты (ЕСК) региона. Так, банк начал выпускать «Уралочку» весной 2023 года. В честь 300-летия Екатеринбурга УБРиР создал ЕСК в юбилейном дизайне и предложил по ней повышенный кешбэк до 10% при посещении музеев, театров, зоопарков.



«Владелец «Уралочки» имеет возможность получать три вида бонусов: от национальной платежной системы «МИР», региональных партнеров ЕСК и непосредственно банка-эмитента. Держатели карт нашего банка, в том числе «Уралочки», при этом ежемесячно могут выбирать наиболее актуальные категории кешбэка. Оформить «Уралочку» можно самостоятельно при обращении в офис банка либо в рамках зарплатного проекта. Число новых пользователей «Уралочки» от УБРиР стабильно растет за счет обоих каналов, и в скором времени мы перешагнем рубеж в 10 тыс. социальных карт», — отметил Алексей Долгов.



Напомним, что проект ЕСК реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в целях повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки на основе современных информационных технологий.



С 1 января 2024 года льготный проезд в междугороднем автобусном и пригородном железнодорожном транспорте региона будет действовать только для держателей ЕСК.



Таким образом, граждане, для которых льготы по оплате проезда установлены законодательством Свердловской области, должны оформить социальную карту до 31 декабря 2023 года.