УБРиР в три раза нарастил объемы выпуска зарплатных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил программу лояльности карт ...07.12.2023 УБРиР выпустил юбилейную 10-тысячную карту «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил десятитысячную единую ...09.11.2023 УБРиР выпустит 10 тыс. социальных карт «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в ближайшее время выпустит ...29.06.2023 УБРиР к юбилею Екатеринбурга подготовил Единую социальную карту «Уралочка» в новом дизайне
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...27.04.2023 УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...