УБРиР в три раза нарастил объемы выпуска зарплатных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в мае 2024 года выпустил в три раза больше зарплатных карт, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в течение апреля и мая количество владельцев зарплатных карт выросло в 2,2 раза год к году, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



На территории Среднего Урала УБРиР реализует зарплатные проекты на базе единой социальной карты «Уралочка». Банк начал их выпуск весной прошлого года и эмитировал за этот период порядка 30 тыс. карт.



«Владельцам карт «Уралочка» от УБРиР доступны бонусы от национальной платежной системы «МИР», преференции от партнеров единой социальной карты Свердловской области и кешбэк в рамках программы лояльности банка. Кроме того, для зарплатных клиентов банка дополнительно действует кешбэк 10% за оплату проезда в общественном транспорте и на другие транспортные услуги», — рассказал управляющий директор центра развития зарплатного бизнеса УБРиР Александр Климчук.



Отметим, что на карты «Уралочка» поступают все региональные социальные выплаты, назначаемые с 1 января 2021 года. Держатели «Уралочки» от УБРиР могут пользоваться всеми обычными опциями дебетовой карты банка, в том числе получать кешбэк в выбранных категориях, а также скидки у партнеров проекта Единой социальной карты Свердловской области. Кроме того, держатель банковской ЕСК автоматически становится участником программы лояльности «Мир». Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга по ЕСК обойдется дешевле, чем за наличный расчет: экономия составит от 2 до 6 руб. за каждую поездку, в зависимости от выбранного тарифа.