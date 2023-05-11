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УБРиР к юбилею Екатеринбурга подготовил Единую социальную карту «Уралочка» в новом дизайне

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка» в честь 300-летия Екатеринбурга с изображением знаковых мест и панорамы города. Юбилейная карта позволит получить держателям социальные выплаты, дополнительные скидки от партнеров проекта ЕСК и специальные бонусы от банка.
УБРиР к юбилею Екатеринбурга подготовил Единую социальную карту «Уралочка» в новом дизайне
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, с 1 июля по 31 августа для всех новых владельцев Единой социальной карты «Уралочка» юбилейного дизайна будет действовать повышенный «Культурный кешбэк» 10% за оплату в акционных категориях «Театры, кино и другие развлечения». Максимальная сумма повышенного вознаграждения за покупки — 300 руб. в месяц. Помимо этого, от УБРиР владельцы ЕСК «Уралочка» получают кешбэк 5% за оплату ЖКХ и за интернет-покупки, до 9% годовых на накопительный счет.

«Урал для нас — это домашний регион, где сосредоточена большая часть наших клиентов, а Екатеринбург — это сердце бизнеса. Поэтому для нас важно выразить свое отношение к наступающему празднику и поздравить горожан с 300-летием города. При этом предложить клиентам не только красивую карту, которая останется как стильный сувенир, но и порадовать интересной бонусной системой, актуальной именно в летний сезон», — отметил управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

Помимо программы лояльности банка ЕСК «Уралочка» содержит в себе и транспортное приложение.

«ЕСК «Уралочка» дает возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте ряда городов Свердловской области по существующим тарифам, а на территории Екатеринбурга позволяет значительно экономить при проезде на городском общественном транспорте. И что ценно, с началом акции УБРиР обладатели такой карты смогут получать приятные бонусы в предприятиях культуры и отдыха во всех городах региона», — подчеркнул генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» (Оператор проект ЕСК) Павел Ведерников.

По словам Дениса Бабушкина, Единая социальная карта «Уралочка» выпускается на протяжении двух месяцев и к ней наблюдается интерес у клиентов. Прогнозируется, что новый юбилейный дизайн также найдет отклик у горожан и жителей области. Тираж праздничных карт ограничен — их 30 тыс. штук. Он рекомендует поторопиться и воспользоваться повышенным кешбэком на развлечения, которые предлагаются только для данных карт.

Добавим, что карта выпускается и обслуживается бесплатно.
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