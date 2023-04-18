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УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка». Владельцы карт смогут получать на нее региональные пособия, пользоваться социальными льготами, а также станут участниками программы лояльности банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

ЕСК «Уралочка» выпускается на базе платежной системы «Мир» и позволит заменить бонусные карты популярных региональных торговых и аптечных сетей. Кроме того, держатели этого вида пластика получат доступ к программам лояльности от компаний-партнеров проекта, в том числе театров и музеев, спортивных детских секций. От УБРиР клиенты получат кешбэк 5% за оплату ЖКХ и за интернет-покупки, а также 9% годовых на накопительный счет.

«ЕСК «Уралочка» — это многофункциональная карта, которая может стать неотъемлемым платежным инструментом для жителей Свердловской области. По опыту знаю, что в других крупных городах такими социальными картами люди с удовольствием пользуются. Поэтому мы рады стать частью этого проекта. Для нас это важно еще и потому, что Свердловская область для банка — домашний регион и здесь сосредоточена львиная доля наших клиентов. В первый год мы планируем выдать не менее 30 тыс. карт», — рассказал директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.

Добавим, что ЕСК «Уралочка» содержит в себе еще и транспортное приложение. Оплата проезда осуществляется по тарифам «Екарты» с учетом всех скидок.

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