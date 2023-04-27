УБРиР выпустит карту «Уралочка» с кешбэком в новом дизайне к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в июне выпустит единую социальную карту (ЕСК) «Уралочка» в новом оформлении к 300-летию города. Также держатели таких карт смогут воспользоваться кешбэком при оплате различных покупок и услуг, сообщил директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Денис Бабушкин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



По словам Дениса Бабушкина, владельцы карт смогут получать на нее региональные пособия, пользоваться с ее помощью социальными льготами.



«Карта позволяет получать социально-региональные выплаты. Также карта дает определенное количество кешбэка: 5% — на услуги ЖКХ, 5% — при оплате покупок в интернете, до 1% — если вы расплачиваетесь в обычных магазинах. Карта позволяет получать скидки держателям транспортного приложения — от 2 руб. и более. В честь 300-летия города в июне будет выпущена карта в новом дизайне. Она будет оснащена дополнительными социально значимыми кешбэками для жителей Екатеринбурга и Свердловской области», — отметил директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР.



Отмечается, что карту можно получить в офисах УБРиР Екатеринбурга и в других городах региона, где есть отделения банка. Также дистрибуция выдачи ЕСК будет расширена при помощи Многофункциональных центров. В перспективе планируется доставка карт в отдаленные территории Свердловской области через курьерскую службу.