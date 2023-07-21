Количество выданных УБРиР единых социальных карт «Уралочка» выросло в 2,5 раза в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Число выданных единых социальных карт (ЕСК) «Уралочка», выпущенных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР), выросло более чем в 2,5 раза за последние полгода. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.



Выпуск карты «Уралочка» начался в апреле 2023 года. При этом наибольший спрос на ЕСК пришелся на сентябрь: число выданных карт в этом месяце увеличилось на 26% в сравнении с предыдущим месяцем.



Как отметил управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин, ЕСК «Уралочка» оказалась популярна среди наиболее экономически активного населения.



«И это вполне оправдано: молодые клиенты умеют распоряжаться своими финансами, стремятся к экономии и всегда ищут наиболее выгодные предложения у банков. Кроме того, этим людям важно быть частью сообщества, идентифицировать себя с местом, в котором живешь. Мы, как крупнейший банк в Уральском федеральном округе, не могли упустить возможность поздравить горожан с юбилеем Екатеринбурга. И в период июля-августа провели акцию «Культурный кешбэк», — рассказал Денис Бабушкин.



По данным минсоцполитики Свердловской области, основными пользователями всех ЕСК в регионе стали молодые люди в возрасте от 30 до 44 лет. На них приходится 37% от всех выпущенных карт. Также среди всех оформивших 21% — это люди в возрасте от 45 до 59 лет. Большой популярностью ЕСК пользуется у граждан, не относящихся к льготным категориям. Таких в общем количестве 61%.