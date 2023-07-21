Количество выданных УБРиР единых социальных карт «Уралочка» выросло в 2,5 раза в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в I полугодии 2023 года ...29.06.2023 УБРиР к юбилею Екатеринбурга подготовил Единую социальную карту «Уралочка» в новом дизайне
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...27.04.2023 УБРиР начал выпуск Единой социальной карты «Уралочка» для жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...31.01.2023 Специалисты УБРиР отмечают увеличение выдачи дебетовых карт на 60% в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 год клиенты оформили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) больше ...10.10.2022 УБРиР за год вдвое нарастил число выданных кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Число выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) кредитных карт за ...