Жители Екатеринбурга смогут получать скидку на проезд и кешбэк за оплату школьного питания по картам «Мир» и «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Жители Екатеринбурга до 31 декабря смогут получать скидку на проезд в общественном транспорте, а также кешбэк при оплате школьного питания, используя для платежей карты «Мир» или «Уралочка». Об условиях акции рассказал сегодня на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.



Так, в период с 1 сентября по 31 декабря при оплате проезда в общественном транспорте картами Национальной платежной системы «Мир» или «Уралочка», загруженными в приложения Mir Pay или Samsung Pay на смартфоны с поддержкой функции NFC, горожане смогут получить скидку на проезд в размере 8 руб. Стоит отметить, что в билете будет указана полная стоимость проезда — 33 руб., однако с банковского счета будет списываться 25 руб.



Вторая акция заключается в возможности родителей получить кешбэк за оплату школьного питания.



«Подчеркну, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где реализуется такой проект. Первым был Санкт-Петербург», — сказал Алексей Орлов.



Согласно условиям акции, в период с 1 сентября по 31 декабря этого года родители школьников, которые используют для оплаты питания карты платежной системы «Мир» или СБП, смогут вернуть до 15% потраченных средств.



«Для участия родителям необходимо пройти регистрацию на сайте программы лояльности либо в приложении «Привет». После этого нужно пополнить лицевой счет для оплаты школьных обедов на сайте Екарты любым из трех способов — с помощью СБП, по карте «Мир» или «Уралочка». Оплатив питание ребенка через СБП, родители получат 15% потраченных средств в виде кешбэка, 10% — при пополнении счета единой социальной картой «Уралочка», 3% — по карте «Мир», — объяснил условия акции глава города.



Он также добавил, что максимальная сумма кешбэка за каждый месяц проведения акции может составить не более 500 руб. Он будет начисляться на карту, с которой производилась оплата, в течение трех-семи рабочих дней.



Алексей Орлов отметил, что эти акции стали еще одним подарком жителям города к 300-летию Екатеринбурга. К проекту подключились более 160 школ.