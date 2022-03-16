Сервис Samsung Pay прекратит работу с картами «Мир» с 3 апреля

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Платежный сервис Samsung Pay продолжит работу на территории России

Платежный сервис Samsung Pay продолжит работать на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале Samsung ...

Платежный сервис Samsung Pay продолжит работу на территории России

УрБК, Москва, 16.03.2022. Платежный сервис Samsung Pay продолжит работать на территории России. Об этом сообщается в ...

СКБ-банк запускает мобильный платежный сервис Samsung Pay для держателей карт Visa

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. СКБ-банк вводит мобильный платежный сервис Samsung Pay для владельцев карт Visa, ...

Держателям карт Mastercard СКБ-банка стал доступен Samsung Pay

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Клиентам СКБ-банка, которые являются держателями карт Mastercard, доступен платежный ...

Google запустила сервис Android Pay в России

УрБК, Москва, 23.05.2017. С 23 апреля компания Google запустила в России сервис по оплате покупок через смартфон ...