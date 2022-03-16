УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

Сервис Samsung Pay прекратит работу с картами «Мир» с 3 апреля

УрБК, Москва, 27.03.2024. С 3 апреля 2024 года в сервис Samsung Pay нельзя будет добавить банковскую карту «Мир» для оплаты и использовать уже добавленные карты, предупреждает официальный сайт Samsung.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, из магазина приложений для устройств на базе Android, Google Play исчезли приложения платежного сервиса Mir Pay.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2022 Платежный сервис Samsung Pay продолжит работу на территории России

Платежный сервис Samsung Pay продолжит работать на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале Samsung ...

16.03.2022 Платежный сервис Samsung Pay продолжит работу на территории России

УрБК, Москва, 16.03.2022. Платежный сервис Samsung Pay продолжит работать на территории России. Об этом сообщается в ...

01.04.2020 СКБ-банк запускает мобильный платежный сервис Samsung Pay для держателей карт Visa

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. СКБ-банк вводит мобильный платежный сервис Samsung Pay для владельцев карт Visa, ...

05.09.2017 Держателям карт Mastercard СКБ-банка стал доступен Samsung Pay

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Клиентам СКБ-банка, которые являются держателями карт Mastercard, доступен платежный ...

23.05.2017 Google запустила сервис Android Pay в России

УрБК, Москва, 23.05.2017. С 23 апреля компания Google запустила в России сервис по оплате покупок через смартфон ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (598)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18