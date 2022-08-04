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Вчера, 16:42

Платежная система Mir Pay доступна для загрузки в RuStore и AppGаllery

УрБК, Москва, 27.03.2024. Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что сервисы Mir Pay и СБПэй остаются доступными для скачивания в магазинах RuStore и AppGаllery, пишет «Коммерсантъ».

«Установленные на смартфоны с ОС Android приложения продолжают работать», — уточнили в НСПК.

Напомним, что ранее Samsung Pay объявил о прекращении работы с картами «Мир» с 3 апреля 2024 года, а приложение Mir Pay пропало из Google Play.
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