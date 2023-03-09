Мобильное приложение УБРиР стало доступно в Galaxy Store и Get Apps

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Мобильное приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стало доступно для скачивания и обновления в магазинах Galaxy Store и Get Apps. На этих сервисах размещаются программы для устройств Samsung и Xiaomi соответственно, сообщает пресс-служба УБРиР.
«Ранее мы разместились в крупнейшем российском маркете RuStore и уже сейчас наше приложение скачало более 50 тыс. пользователей. Прогнозируем, что на новых площадках мы также достигнем хороших показателей», — добавил управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.
В банке рассчитывают, что появление на площадках для смартфонов Samsung и Xiaomi повысит доступность сервисов для клиентов с устройствами этих брендов. Безопасные ссылки на скачивание доступны на сайте УБРиР.
Уточним, что все ранее установленные банковские приложения продолжат работать. Клиентам доступны все онлайн-услуги: открытие продуктов, проведение платежей, переводов и других привычных операций. Аналогичный функционал предусмотрен в интернет-банке УБРиР Онлайн.
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