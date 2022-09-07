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Магнитогорский металлургический комбинат выпустил корпоративное приложение для «ММК Маркета»

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) после запуска корпоративного маркетплейса разработал аналогичное мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Многие клиенты ММК по достоинству оценили корпоративный маркетплейс, запущенный на предприятии в апреле 2021 года, и высказали пожелания о запуске аналогичного мобильного приложения для совершения покупок и оформления доставки продукции комбината через смартфон.

Разработчики мобильного приложения откликнулись на пожелания клиентов и создали очень простой и удобный интерфейс, позволяющий быстро найти и заказать нужные товары, обширный каталог которых регулярно обновляется.

Мобильное приложение опубликовано в RuStore, App Store и доступно для операционной системы Android и iOS.
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