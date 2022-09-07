Магнитогорский металлургический комбинат выпустил корпоративное приложение для «ММК Маркета»

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УрБК, Магнитогорск, 07.09.2022. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разработали мобильное ...

Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из сервиса App Store

Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из магазина App Store, сообщает Telegram-канал РИА «Новости». Данное ...

Мобильное приложение СберБанк Онлайн стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store

УрБК, Москва, 12.04.2022. В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе ...

Счетная палата не обнаружила мобильного приложения Росстата за 64,6 млн рублей

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Мобильное приложение для оформления Европротокола планируют запустить 1 сентября

УрБК, Москва, 01.03.2019. Запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить ...