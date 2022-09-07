Магнитогорский металлургический комбинат выпустил корпоративное приложение для «ММК Маркета»

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2022. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разработали мобильное ...15.04.2022 Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из сервиса App Store
Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из магазина App Store, сообщает Telegram-канал РИА «Новости». Данное ...12.04.2022 Мобильное приложение СберБанк Онлайн стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store
УрБК, Москва, 12.04.2022. В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе ...29.08.2019 Счетная палата не обнаружила мобильного приложения Росстата за 64,6 млн рублей
УрБК, Москва, 29.08.2019. Мобильное приложение Росстата за 64,6 млн руб. до сих пор недоступно российским ...01.03.2019 Мобильное приложение для оформления Европротокола планируют запустить 1 сентября
УрБК, Москва, 01.03.2019. Запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить ...