В ФНС рассказали о возможностях мобильного приложения «Моя подпись»

УрБК, Москва, 15.04.2022. В пресс-службе «Альфа-Банка» прокомментировали новость об удалении мобильного приложения ...15.04.2022 Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из сервиса App Store
УрБК, Москва, 13.04.2022. Мобильное приложение СберБанк Онлайн удалили из магазина Google Play, сообщает РИА «Новости». ...16.01.2019 В России создают приложение для регистрации ДТП
УрБК, Москва, 16.01.2019. Правительство РФ подготовило постановление для регистрации дорожно-транспортных происшествий ...