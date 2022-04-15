УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:41

В ФНС рассказали о возможностях мобильного приложения «Моя подпись»

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Мобильное приложение «Моя подпись» упрощает процедуру открытия бизнеса онлайн, сообщает пресс-служба ФНС России.

«Комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн» работает с прошлого года и позволяет в рамках одной услуги полностью дистанционно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть счет в банке. Применение в нем мобильного приложения «Моя подпись» упрощает выпуск подписи для бизнеса и открытие счета в банке. То есть для получения подписи достаточно скачать приложение на мобильный телефон, пройти идентификацию через биометрию и подписать полученной подписью заявление для открытия счета в выбранном банке», — говорится в сообщении.

Приложение «Моя подпись» при наличии подтвержденной учетной записи в ЕБС позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для юридического лица или индивидуального предпринимателя в удостоверяющем центре ФНС России. Приложение сохраняет секретный ключ, с помощью которого вы можете подписывать документы и не требует опыта самостоятельной настройки специализированных программ на компьютере.

Приложение уже доступно для скачивания в магазинах — RuStore, Google Play и App Store.
