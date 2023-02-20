УБРиР подключит владельцев карт Mir Supreme к сервису Mir Pass

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Владельцы премиальных карт Mir Supreme Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получат доступ в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов. С 17 апреля банк присоединился к сервису Mir Pass, сообщает пресс-служба финансовой организации.



«Мы активно адаптируемся к изменениям, чтобы сохранить привычный уровень комфорта наших клиентов. Поэтому для нас важно, что мы стали частью программы Mir Pass, которая дает все преимущества для премиум-сегмента. Уверен, наши клиенты оценят ее в приближающийся отпускной сезон», — отметил директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.



Уточняется, что Mir Supreme — дебетовая карта с повышенным кешбэком и бонусами от платежной системы «Мир». Так, клиенты до 30 июня 2023 года получают 5% кешбэка за траты в категории «Кафе и рестораны». Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет 5 тыс. руб. C подробными правилами и предложениями партнеров программы лояльности платежной системы можно ознакомиться на сайте privetmir.ru.