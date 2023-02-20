УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:39

УБРиР подключит владельцев карт Mir Supreme к сервису Mir Pass

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Владельцы премиальных карт Mir Supreme Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получат доступ в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов. С 17 апреля банк присоединился к сервису Mir Pass, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Мы активно адаптируемся к изменениям, чтобы сохранить привычный уровень комфорта наших клиентов. Поэтому для нас важно, что мы стали частью программы Mir Pass, которая дает все преимущества для премиум-сегмента. Уверен, наши клиенты оценят ее в приближающийся отпускной сезон», — отметил директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.

Уточняется, что Mir Supreme — дебетовая карта с повышенным кешбэком и бонусами от платежной системы «Мир». Так, клиенты до 30 июня 2023 года получают 5% кешбэка за траты в категории «Кафе и рестораны». Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет 5 тыс. руб. C подробными правилами и предложениями партнеров программы лояльности платежной системы можно ознакомиться на сайте privetmir.ru.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2023 УБРиР выплатил в 2022 году в два раза больше кешбэка

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год выплатил своим клиентам в ...

10.01.2023 УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...

15.03.2022 В УБРиР за две недели на 30% выросло количество оформленных карт «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали чаще оформлять карты ...

29.11.2021 УБРиР и Visa проводят совместную новогоднюю акцию с розыгрышем и кешбэком

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с МПС Visa запускает акцию ...

20.03.2017 УБРиР выпустил первые карты «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) приступил к выпуску карт национальной ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18