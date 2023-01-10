УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У клиентов финансовой организации появилась возможность оформить премиальную карту Mir Supreme с повышенным кешбэком и бонусами от Национальной системы платежных карт (НСПК).



Так, Mir Supreme позволяет получать 5% кешбэка за траты в категории «Кафе и рестораны». Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет до 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба банка.



«На сегодня это одна из лучших карт на рынке. Ее владельцы получают премиальный сервис: повышенный кешбэк и доступ ко всем спецпредложениям платежной системы «Мир». Уверены, эта карта будет интересна клиентам», — считает директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.



Оформить карту можно в офисе и в мобильном банке УБРиР.