УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У клиентов финансовой организации появилась возможность оформить премиальную карту Mir Supreme с повышенным кешбэком и бонусами от Национальной системы платежных карт (НСПК).

Так, Mir Supreme позволяет получать 5% кешбэка за траты в категории «Кафе и рестораны». Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет до 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба банка.

«На сегодня это одна из лучших карт на рынке. Ее владельцы получают премиальный сервис: повышенный кешбэк и доступ ко всем спецпредложениям платежной системы «Мир». Уверены, эта карта будет интересна клиентам», — считает директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.

Оформить карту можно в офисе и в мобильном банке УБРиР.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.12.2021 УБРиР обновит правила программы лояльности My life

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал обновление правил программы ...

14.12.2021 Дебетовая карта My Life от УБРиР вошла в топ-3 карт с кешбэком по версии портала Банки.ру

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Дебетовая карта My Life Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошла в топ-3 ...

08.06.2017 УБРиР выпустил больше 28 тыс. карт «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпускать карты национальной ...

20.03.2017 УБРиР выпустил первые карты «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) приступил к выпуску карт национальной ...

18.03.2016 УБРиР стал участником платежной системы «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал прямым участником платежной ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18