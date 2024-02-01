Новым клиентам УБРиР предлагает кешбэк 15% до конца марта 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В рамках акции «Любимый кешбэк» с 1 февраля по 31 марта 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает новым клиентам повышенный кешбэк 15% на одну из пяти категорий. Об этом сообщила пресс-служба банка.



«Оформив в УБРиР дебетовую карту My Life или Единую социальную карту «Уралочка» в период проведения акции, вы дополнительно получите повышенный кешбэк на одну из пяти популярных категорий: кафе и рестораны, спорт и активный отдых, путешествия, красота и косметика, подарки к праздникам», — сообщает пресс-служба УБРиР, уточняя, что повышенный кешбэк будет автоматически начисляться на ту категорию, в которой было совершено больше всего трат в течение месяца (в феврале и марте).



«В тех категориях, которые наиболее востребованы в феврале и марте, мы начислим повышенный кешбэк. Он будет рассчитан автоматически на ту категорию, в которой совершено наибольшее количество трат. При этом сохраняются все остальные преимущества нашей бесплатной карты My life или ЕСК «Уралочка»: например, 5% за онлайн-покупки и оплату ЖКУ при выборе этих категорий кешбэка», — отметил глава розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков.