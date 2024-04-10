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Вчера, 11:43

УБРиР начислит 15% кешбэка за оплату услуг и покупки в wellness-категории

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Здоровый кешбэк». Для участия в акции необходимо оформить дебетовую карту My Life (или ЕСК «Уралочка») с 1 апреля по 31 мая 2024 и оплачивать wellness-покупки, после чего банк начислит за них 15% кешбэка, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Управляющий директор центра развития бизнеса кредитных и дебетовых карт УБРиР Людмила Чернышева рассказала, что акция «Здоровый кешбэк» дополняет программу лояльности: то есть повышенный кешбэк на wellness-категории клиенты получат бонусом к стандартному вознаграждению и по другим выбранным категориям.

«Кешбэк 15% можно получить за посещение SPA и массажных салонов, парикмахерских и салонов красоты, а также при покупке спортивного питания и спортивной одежды. Дополнительный бонус акции в том, что «Здоровый кешбэк» выплачивается за покупки и апреля, и мая, поэтому его можно получить дважды, а значит, удвоить выгоду», — пояснила Людмила Чернышева.

Максимальная сумма кешбэка в рамках данной акции за два месяца составит 1 тыс. руб. на одного клиента.
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