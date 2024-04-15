УБРиР увеличил максимальную сумму кешбэка на 100% с мая 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Здоровый кешбэк». Для ...10.04.2024 В УБРиР можно получить кешбэк 20% с трат на фитнес и спорт
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит акцию «Спортивный кешбэк», в ...07.02.2024 Новым клиентам УБРиР предлагает кешбэк 15% до конца марта 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В рамках акции «Любимый кешбэк» с 1 февраля по 31 марта 2024 года Уральский банк ...01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...19.07.2023 УБРиР добавил возможность выбора категорий кешбэка по карте My Life
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил программу лояльности по ...