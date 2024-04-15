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УБРиР увеличил максимальную сумму кешбэка на 100% с мая 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил программу лояльности карт MyLife с мая 2024 года. В частности, максимальная ежемесячная сумма выплаты кешбэка увеличена практически в два раза и составляет 3 тыс. руб.

Кроме того, клиенты УБРиР могут выбрать четыре категории из доступных: кешбэк 5% на «Оплату ЖКУ», «Спорт», «Здоровье и отдых», «Дом и ремонт», кешбэк 3% на категории «Топливо и АЗС», «Аптеки», кешбэк 1% на категории «Супермаркеты» и «Остальные покупки». При подключении опции «Больше плюсов» кешбэк составит 5% от онлайн-покупок. Для зарплатных клиентов дополнительно действует кешбэк 10% за оплату проезда в общественном транспорте и на другие транспортные услуги.

Для новых владельцев дебетовых карт My Life или ЕСК «Уралочка» и совершивших покупки до 31 мая действует акция «Здоровый кешбэк». Дополнительно к выбранным категориям клиенты получат кешбэк 15% на траты в категории «Здоровье и отдых». Максимальная сумма возврата составит 1 тыс. руб.
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