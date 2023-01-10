Карта My life банка УБРиР заняла первое место в рейтинге «Лучшие дебетовые карты с кешбэком на ЖКХ»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...27.04.2022 Карта My Life УБРиР вошла в число лучших для получения зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Дебетовая карта My Life Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оказалась в ...14.12.2021 Дебетовая карта My Life от УБРиР вошла в топ-3 карт с кешбэком по версии портала Банки.ру
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Дебетовая карта My Life Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошла в топ-3 ...29.11.2021 УБРиР и Visa проводят совместную новогоднюю акцию с розыгрышем и кешбэком
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с МПС Visa запускает акцию ...18.05.2015 Карта СКБ-банка вошла в топ-20 самых выгодных дебетовых карт
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2015. Карта СКБ-банка Visa Gold вошла в список топ-20 самых выгодных дебетовых карт согласно ...