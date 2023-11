Карта My life банка УБРиР заняла первое место в рейтинге «Лучшие дебетовые карты с кешбэком на ЖКХ»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Карта My life банка УБРиР заняла первое место в рейтинге «Лучшие дебетовые карты с кешбэком на ЖКХ» по итогам октября 2023 года. Исследование провели специалисты финансового маркетплейса «Выберу.ру» среди всех российских банков, сообщает пресс-служба уральского кредитного учреждения.



Сравнение карт проводилось по нескольким параметрам. В итоге дебетовая карта My life от УБРиР набрала максимальное количество рейтинговых баллов, став одним из наиболее выгодных продуктов для клиентов. Среди преимуществ карты «Выберу.ру» выделяет максимальный на рынке кешбэк за оплату услуг ЖКХ — 5%.



«Дебетовая карта с 5% кешбэком на жилищно-коммунальные услуги появилась в линейке банка чуть более трех лет назад и до сих пор остается самой востребованной. Тем, кто начал ей пользоваться сразу, карта уже помогла сэкономить существенную сумму на одних только коммунальных платежах. В этом году мы добавили еще несколько категорий повышенного кешбэка и предоставили клиентам возможность выбирать их самостоятельно. Новые условия вызвали волну интереса к карте My life, а аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» признали ее лучшей в своей категории», — отметил глава розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков.