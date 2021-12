Дебетовая карта My Life от УБРиР вошла в топ-3 карт с кешбэком по версии портала Банки.ру

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Дебетовая карта My Life Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошла в топ-3 карт с кешбэком за оплату ЖКХ по версии портала Банки.ру. Кроме того, продукт финансово-кредитной организации получил высокую оценку в номинации «Банковский продукт» Национальной банковской премии портала NBJ и Ассоциации российских банков.



Как сообщает пресс-служба УБРиР, проект My Life был запущен в мае 2021 года, и карта сразу завоевала популярность клиентов. Уже в ноябре ее доля в общем объеме выпущенных карт составила 78%. Для сравнения: в июне этот показатель был равен 67%. Преимуществом стало то, что карту можно выпустить в мобильном банке и сразу начать пользоваться ею через платежные приложения.



«Мы разрабатывали карту My Life на основе потребительских предпочтений, опираясь на существующие на рынке продукты. В результате программа лояльности по ней получилась по-своему уникальной: банк выплачивает вознаграждение за траты, которые присутствуют в жизни клиента ежемесячно. В итоге карта нашла отклик у клиентов, а также оказалась высоко оценена профессиональным сообществом», — рассказал управляющий директор по продуктовому портфелю «Транзакционный бизнес» УБРиР Денис Дергачев.