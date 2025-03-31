УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:03

В Екатеринбурге увеличат скидку на проезд в транспорте

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о двукратном увеличении размера скидки при использовании Системы быстрых платежей (СБП) для оплаты проезда в общественном транспорте. Соответствующая договоренность была достигнута с Национальной системой платежных карт (оператором СБП), сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В Екатеринбурге увеличат скидку на проезд в транспорте

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители Екатеринбурга при оплате проезда по QR-коду или NFC будут приобретать билет за 24 рубля (ранее было 29 рублей). Также скидка будет увеличена на ряде маршрутов в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске, Талице.

«Наша задача — создавать условия, чтобы передвижение по городам и поселкам области становилось комфортнее для уральцев. Сегодня для жителей Екатеринбурга и ряда городов Свердловской области достигнуты договоренности с Национальной системой платежных карт об увеличении размера скидки для пассажиров, оплачивающих проезд при помощи QR-кодов. Такая мера поддержки позволяет не только популяризировать цифровые сервисы, но и делает поездки в общественном транспорте более выгодными», — сказал Денис Паслер.

Следует отметить, что благодаря переходу общественного транспорта Екатеринбурга на брутто-контракты, оплата через СБП принимается на всех городских маршрутах наземного транспорта независимо от перевозчика. Для получения скидки необходимо воспользоваться специальными платежными NFC-табличками, установленными в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. Чтобы оплачивать проезд выгодно, достаточно навести камеру смартфона на QR-код, изображенный на табличке, или приложить к ней телефон с включенной NFC-функцией. Вне зависимости от выбранного способа оплаты стоимость проезда автоматически спишется с учетом скидки.

В Екатеринбурге увеличат скидку на проезд в транспорте

«С начала 2025 года жители Свердловской области уже получали скидку 4 рубля на платежи в транспорте через СБП. Более того, этот способ оплаты и в настоящее время самый выгодный в региональной тарифной сетке. Вместе с тем, учитывая значимость сервиса для свердловчан, а также тот факт, что Свердловская область является лидером по числу поездок (примерно 2,8 млн в месяц) и по количеству перевозчиков, которые принимают оплату через СБП (18 перевозчиков более чем на 150 маршрутах), мы решили увеличить размер скидки до 9 руб.», — отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.

Для удобства оплаты проезда горожане могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП. Перед оплатой необходимо заранее привязать в сервисе банковский счет, с которого планируется произвести платеж.

Добавим, что помимо транспорта, льготы по СБП теперь распространятся и на образовательные учреждения уральской столицы. С начала сентября екатеринбуржцы при оплате школьных обедов и детсадов через Систему быстрых платежей будут получать 5% кешбэка.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 12:05 В Екатеринбурге стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду снизят до 24 рублей

В Екатеринбурге с 1 сентября стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду или NFC по Системе быстрых платежей ...

Вчера, 12:04 В Екатеринбурге стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду снизят до 24 рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. В Екатеринбурге с 1 сентября стоимость проезда в транспорте при оплате по QR-коду или ...

31.03.2025 В Екатеринбурге восстановили работу QR-кодов в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Специалисты оперативно восстановили возможность оплаты проезда в общественном ...

18.12.2024 При оплате по QR-коду проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в 2025 году будет дешевле на 4 рубля

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга договорились с Национальной системой платежных карт (НСПК) о ...

11.10.2024 С начала действия скидки на оплату проезда по СБП екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. С момента начала действия скидки на оплату проезда в наземном транспорте Екатеринбурга ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (599)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.