В Екатеринбурге увеличат скидку на проезд в транспорте

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о двукратном увеличении размера скидки при использовании Системы быстрых платежей (СБП) для оплаты проезда в общественном транспорте. Соответствующая договоренность была достигнута с Национальной системой платежных карт (оператором СБП), сообщает департамент информполитики Среднего Урала.С 1 сентября по 31 декабря 2025 года жители Екатеринбурга при оплате проезда по QR-коду или NFC будут приобретать билет за 24 рубля (ранее было 29 рублей). Также скидка будет увеличена на ряде маршрутов в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске, Талице.«Наша задача — создавать условия, чтобы передвижение по городам и поселкам области становилось комфортнее для уральцев. Сегодня для жителей Екатеринбурга и ряда городов Свердловской области достигнуты договоренности с Национальной системой платежных карт об увеличении размера скидки для пассажиров, оплачивающих проезд при помощи QR-кодов. Такая мера поддержки позволяет не только популяризировать цифровые сервисы, но и делает поездки в общественном транспорте более выгодными», — сказал Денис Паслер.Следует отметить, что благодаря переходу общественного транспорта Екатеринбурга на брутто-контракты, оплата через СБП принимается на всех городских маршрутах наземного транспорта независимо от перевозчика. Для получения скидки необходимо воспользоваться специальными платежными NFC-табличками, установленными в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. Чтобы оплачивать проезд выгодно, достаточно навести камеру смартфона на QR-код, изображенный на табличке, или приложить к ней телефон с включенной NFC-функцией. Вне зависимости от выбранного способа оплаты стоимость проезда автоматически спишется с учетом скидки.«С начала 2025 года жители Свердловской области уже получали скидку 4 рубля на платежи в транспорте через СБП. Более того, этот способ оплаты и в настоящее время самый выгодный в региональной тарифной сетке. Вместе с тем, учитывая значимость сервиса для свердловчан, а также тот факт, что Свердловская область является лидером по числу поездок (примерно 2,8 млн в месяц) и по количеству перевозчиков, которые принимают оплату через СБП (18 перевозчиков более чем на 150 маршрутах), мы решили увеличить размер скидки до 9 руб.», — отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.Для удобства оплаты проезда горожане могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП. Перед оплатой необходимо заранее привязать в сервисе банковский счет, с которого планируется произвести платеж.Добавим, что помимо транспорта, льготы по СБП теперь распространятся и на образовательные учреждения уральской столицы. С начала сентября екатеринбуржцы при оплате школьных обедов и детсадов через Систему быстрых платежей будут получать 5% кешбэка.